Lazio, Ballardini: "Proprietà forte e presente, uno dei club più forti in Italia"

Prima delle due ultime vittorie della Supercoppa Italiana con mister Inzaghi (2017 e 2019), l'ultimo a vincere il trofeo fu Davide Ballardini nel 2009 contro l'Inter fresca di Triplete.

Oggi, ai microfoni di TMW Radio, l'ex tecnico biancoceleste si è espresso sulla crescita del club in questa stagione, anche se lo stop ha spezzato i sogni dei tifosi laziali: "La Lazio prima del lockdown ti dava l'impressione di poter competere con la Juve, anche per il vantaggio di non dover giocare a metà settimana. Una volta che tutti hanno giocato tre volte ogni settimana ha sofferto più di altre".

INZAGHI E DIRIGENZA - "Parliamo di una proprietà forte e presente, di scelte tecniche azzeccate: hanno sedici-diciotto giocatori di primissimo livello, fisici e tecnici. Nel tempo sono migliorati e aveva quasi l'obbligo arrivare nei primi tre-quattro posti quest'anno, viste le eliminazioni dalla Coppa Italia e dall'Europa League. Credo le ambizioni loro fossero proprio queste. Per me in Italia ci sono tre società, e guarda caso sono tutte con dirigenza italiana, più forti delle altre: Juventus e Lazio, la terza è l'Atalanta. I biancocelesti hanno un'idea chiara di gioco, come i bergamaschi, a differenza dei bianconeri".

Bonaccini annuncia: "Ecco la mia proposta per riaprire gli stadi al pubblico"

Scarpa d'Oro, il Bayern non ci sta: per i tedeschi "ha vinto" Lewandowski - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE