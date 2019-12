Lazio, Ballotta: “Non credo al sogno Scudetto, ma la Champions League...”

La Lazio si sta rendendo protagonista di una stagione entusiasmante. Ai microfoni di Radiosei ha parlato dei biancocelesti l'ex Marco Ballotta: "Anche se c'è la Juventus non è scontato nulla. Il campionato può essere interessante anche se l'organico bianconero è molto forte, hanno due top per ogni ruolo: sono allestiti per vincere ed è questa la differenza. La Lazio sta facendo molto bene, ha limato la lacuna della continuità e per questo è tra le prime. Bisogna capire se la Lazio è già matura, e si vedrà tra un paio di mesi: ora va tutto a gonfie vele ma ci saranno periodi negativi. Lo scudetto non penso proprio, la Champions invece si può raggiungere e dipende tutto dalla Lazio”.