Lazio, Ballotta: "Questo dovrà essere l'anno di Sarri, la rosa è lunga"

Sarri sta imprimendo sempre più il suo calcio nella testa dei suoi giocatori, ad avere molta fiducia in lui è Marco Ballotta che sulla Lazio ha detto...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è partita bene in campionato, la curiosità è per quanto la squadra di Sarri potrà mantenere certi ritmi partita e, di conseguenza, in che zona della classifica si potrà inserire. A questo quesito ha provato a rispondere un ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Secondo l'ex numero uno biancoceleste la rosa a disposizione del tecnico si è allungata notevolmente e quest'anno potrà giocarsela più agevolmente rispetto alla scorsa stagione: "Quest'anno il club dovrà dire la sua, dovrà essere l'anno di Sarri. Sta emergendo la filosofia del tecnico, darà fastidio alle big italiane. I biancolesti faranno meglio dell'anno scorso, hanno un'ottima rosa".