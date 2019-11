Lazio, Ballotta: "Strakosha sta migliorando. È tra i primi 5 in Italia"

La Lazio vince a San Siro e agguanta il quarto posto avvicinando anche la terza piazza. Una classifica che ora sorride ai biancocelesti che sembravano essere partiti con il freno a mano tirato. Per parlarne ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta: "La Lazio può arrivare in Champions League, perché sta cominciando un cammino regolare e il problema principale in passato era questo: partite con alti e bassi senza troppa continuità. Magari un anno in più con gli stessi giocatori e allenatore gli ha fatto raggiungere questa maturità. Un anno in più a giocare insieme può servire tanto. Secondo me le romane possono inserirsi in questo gioco a due tra Inter e Juve per lo scudetto. Il Napoli non è tagliato fuori, ma deve riprendere il cammino velocemente, non sbagliare più niente da qui alla fine e vincere qualche scontro diretto".



STRAKOSHA - "Ci si aspettava da Strakosha sempre questo salto di qualità, invece ha avuto molti alti e bassi di prestazioni. Sta migliorando e la Lazio potrebbe avere un portiere per i prossimi 10 anni, lo metto tra i migliori 4/5 in Italia"

