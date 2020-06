Lazio, Balzaretti: "Kumbulla è un difensore difendente. Mi ricorda Chiellini"

L'ex terzino Federico Balzaretti ai microfoni di DAZN ha curato un approfondimento su Marash Kumbulla, difensore del Verona, ma vicino alla Lazio in vista del prossimo calciomercato. Le sue parole: "Soprattutto nell'ultimo periodo si formano difensori molto bravi a giocare con i piedi, nella prima costruzione, ma che hanno delle lacune difensive. Quando parliamo di Kumbulla ci riferiamo a un difensore difendente, cioè uno che pensa come prima cosa a difendere la propria porta, a non prendere gol, fare da schermo al proprio portiere. Difensore vecchio stile, che mi ricorda un po' anche per caratteristiche fisiche il primo Giorgio Chiellini. Già è sulla bocca di tutti, le grandi squadre lo vogliono, è il 2000 che in Europa ha collezionato più partite di tutti, ed è tra i primi dieci difensori in Serie A per duelli vinti e per contrasti. Questo al primo anno in A fa capire, per un ruolo così difficile, che l'impatto che ha avuto sulla categoria è stato straordinario".