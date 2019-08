Lazio, balzo in Borsa dopo la vittoria contro la Sampdoria

Gli effetti della prima giornata di Serie A si riversano anche in Piazza Affari. Al balzo in avanti della Lazio dopo la vittoria contro la Sampdoria, corrisponde invece la flessione della Juventus e della Roma. I biancocelesti, dopo alcune settimane di ribassi, guadagnano oggi il 5,4% a 1,27 euro, come sottolinea Il Sole 24 Ore. Un salto, quello della squadra biancoceleste, spiegato dalle scommesse degli operatori, che confidano in una stagione entusiasmante per la compagine allenata da Inzaghi. Con tanto, magari, di qualificazione in Champions League. Vale il discorso contrario, invece, per la Roma, che dopo il pareggio contro il Genoa lascia sul terreno il 2% a 0,5 euro. Nonostante la vittoria sul Parma, invece, la Juventus è oggi il peggior titolo dell'Ftse Mib con un ribasso del 3,1% a 1,53 euro. A interessare gli addetti ai lavori, più delle vicende sul campo, è il calciomercato juventino. In particolare, gli occhi sono puntati sull'eventuale cessione di Dybala.

LAZIO, RINNOVA CAICEDO

LAZIO, L'ASSIST DI MILINKOVIC

TORNA ALL'HOMEPAGE