Lazio, Baroni a Dazn: "Meritavamo la vittoria. E sui cambi..."

Terminata la stracittadina tra Lazio e Roma è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico Marco Baroni, che ha commentato la prestazione, proiettandosi anche alla sfida di giovedì:

"Ci può stare in una partita calare un po', la Roma non ha creato molto. La squadra si è spesa e ha dato tutto, creando opportunità importanti. A volte serve un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto. Visto l'andamento meritavamo la vittoria. Ci prendiamo il pari perché la squadra ha dato tutto, davanti a un pubblico fantastico. Peccato. I cambi in ritardo? Credo che stavamo facendo bene, stavamo tenendo bene il campo. Avremmo dovuto tenere più la palla, ma la squadra non ha mai perso l'equilibrio. Giovedì ho chiesto alla squadra di crederci, ci serve quest'energia, anche quella dei tifosi. Noi crediamo nel passaggio del turno. Sarà importante la prestazione e l'aiuto dei nostri tifosi meravigliosi. Abbiamo affrontato la peggiore partita possibile, su un sintetico, contro una squadra alla seconda giornata di campionato. Hanno un'intensità incredibile. Ma in casa sarà un'altra storia. Ci credo io e ci crede la squadra, sarà una partita in cui non dobbiamo sbagliare niente. Questa squadra è giovane e sta crescendo, ha energia e vogliamo esser protagonisti fino in fondo, attraverso il gioco e secondo me lo faremo".