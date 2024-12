Lazio, Baroni a Dazn: "Mi assumo le responsabilità, ma la squadra..."

TUTTOmercatoWEB.com

La sua Lazio viene umiliata dall'Inter. I sei gol subiti nella sfida dell'Olimpico sono il risultato di una prestazione che è andata scemando dopo il gol di Calhanoglu su rigore e che ha portato i biancocelesti a subire un vero e proprio crollo emotivo. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico Marco Baroni si è assunto le responsabilità di una dolorosa vittoria:

"Parlo della partita. Sono dispiaciuto per la squadra e per i tifosi, mi assumo la responsabilità. Abbiamo fatto buoni quaranta minuti, ma non è stato sufficiente. La squadra si è disunita, abbiamo concesse cose che all'Inter non si possono concedere, non ho controllato la squadra dal punto di vista emotivo e quindi mi prendo tutte le responsabilità, ho già parlato alla squadra. Non può accadere a una squadra come noi, potrei stare a parlare delle situazioni poco fortunate, ma non serve. Abbiamo perso dal punto di vista nervoso, la squadra non può disunirsi in questa maniera. Deve essere un incidente di percorso contro una grande squadra alla quale non puoi concedere questi spazi, facendo anche pochi falli. Quando giochiamo con un giocatore offensivo tra le linee la squadra crea situazioni importanti, anche con la mobilità degli esterni. Il cedimento dal punto di vista nervoso è anche dovuto dalle tante partite e dalla stanchezza, ma non si possono perdere le distante così. Questa è la prima votla che avviene, ma non può avvenire contro un squadra che quando ruba palla e va in porta fa male. Qui non è un discorso di moduli. Ci siamo allargati e allungati, cosa che noi di solito non facciamo ed è per questo che riusciamo a tenere quattro giocatori offensivi".