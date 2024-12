Lazio, Baroni a Sky: "Non siamo poco umili. Dia e Castellanos? Piena fiducia in loro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una gara importantissima quella da cui è attesa la Lazio chiamata a rialzare la testa dopo il brutto ko contro l'Inter. Poco prima del fischio d'inizio del match ecco le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport: "Più allenatore o psicologo? Sono passaggi dolorosi che serviranno a me e alla squadra. Per il resto lavoro, mentalità, abbiamo ripreso come sempre con l’obiettivo di esserci, di starci dentro. Umiltà? Secondo me non è questo il problema, ora siamo oltre, siamo qui con una gara difficile davanti che la squadra dovrà affrontare con personalità, dobbiamo stare dentro la prestazione senza mai uscire. Dia e Castellanos? Qui non ci sono soluzioni, ci sono giocatori che chiaramente hanno avuto molti impegni, loro sono andati via anche in nazionale e si sono allenati un po’ meno, rientrano all’interno dell'alternanza che abbiamo sempre portato avanti. Abbiamo piena fiducia in loro che devono essere sereni e lavorare".