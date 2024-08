Lazio, Baroni: "Cataldi? Ha la mia stima. Ecco cosa deve fare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 2-0 la terzultima amichevole giocata dalla Lazio che batte il Frosinone con le reti di Zaccagni e Vecino. Al termine della sfida il tecnico Baroni è intervenuto in conferenza stampa e tra le varie domande ha chiarito anche la situazione che riguarda Cataldi: "È stato preso di mira. Sta sereno, deve giocare. Quando va in campo ha la mia stima, non c'è un problema con lui o con il gruppo. Tutti vogliono giocare, per me è fondamentale e importante. Per me Cataldi deve continuare a giocare e a lavorare".