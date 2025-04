Lazio, Baroni: "Condizioni climatiche? Non ci sono alibi, il freddo e il campo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni si è espresso sulle condizioni climatiche:

"Non devono essere un alibi, c'è da fare questo passaggio. Non ci sono solo le condizioni climatiche, c'è una squadra forte. E proprio per questo occorrerà una grandissima partita dal punto di vista mentale. Sono sicuro che la squadra non può sbagliare l'approccio, non contano il freddo, il campo e il vento".

