Lazio, Baroni in biancoceleste: la reazione di Folorunsho - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio questo pomeriggio ha comunicato l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste. Dopo la salvezza conquistata con l’Hellas Verona il tecnico fiorentino avrà ora l’occasione di dare una svolta alla sua carriera, dimostrando di essere pronto per instaurarsi in una realtà ben più complicata e importante delle precedenti. Un trasferimento per il quale sembrerebbe aver mostrato particolare apprezzamento anche un suo ex calciatore, Michael Folorunsho. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il centrocampista convocato da Spalletti per l’Europeo in Germania ha avuto modo di lavorare con Baroni sia alla Reggina, sia in maglia scaligera la scorsa stagione, mettendosi in mostra e facendo vedere tutto il suo potenziale. Motivo per cui, visto il post Instagram con cui la società ha annunciato l’arrivo dell’allenatore, non ha esitato a mettere ‘mi piace’, mostrando un apprezzamento dovuto all’appena nato legame tra la sua fede biancoceleste e uno dei tecnici più importanti della sua carriera. Un ‘mi piace’ che, come sperano molti laziali, magari potrebbe rappresentare anche un assist in sede di mercato.