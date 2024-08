Lazio, Baroni in conferenza stampa prima del Venezia: ecco quando

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister Marco Baroni, alla vigilia della partita tra la Lazio e il Venezia, in programma sabato 18 agosto alle 20.45, interverrà in conferenza stampa per presentare il match rispondendo alle domande dei cronisti e offrendo un punto di vista interno a allo spogliatoio a poche ore dal primo appuntamento stagionale e dal suo esordio sulla panchina biancoceleste. Di seguito la nota della Lazio.

"Domani alle ore 15:00 mister Baroni presenterà Lazio-Venezia in conferenza stampa"