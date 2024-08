Lazio, Baroni: "Rovella sta facendo bene, ma sto valutando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i temi più discussi in casa Lazio c'è quello dell'arrivo di un possibile rinforzo a centrocampo. La divisione nell'ambiente biancoceleste è tra chi opta per un centrocampista di qualità e chi, invece, preferirebbe un play con Rovella che non rispecchierebbe le caratteristiche richieste da Baroni. In tal senso, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Baroni, alla vigilia della partita contro l'Udinese, esprimendosi così:

"Dobbiamo lavorare nella velocità della manovra, la squadra ha fatto tantissimi passaggi, mi piace il dominio, lo abbiamo avuto. Sono giocatori che sto valutando a seconda della partita, Rovella ha fatto bene secondo me, poi è stato un po' fuori, abbiamo perso un po' di mobilità e Vecino è entrato bene. Cerco di articolare e gestire. Non dobbiamo pensare a 11 titolare, ma a più giocatori. Ognuno deve sapere cosa fare in campo, poi dipende dalla gara e dai cambiamenti che si possono fare".