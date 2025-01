Lazio, Baroni su Pellegrini: "Non sono abituato a buttare i giocatori nella spazzatura..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto ko per la Lazio che si ferma all'Olimpico per mano della Fiorentina. I viola approfittano dell'approccio sbagliato dei biancocelesti e mettono a segno due reti con Adli e Beltran. La squadra di Baroni ha provato a reagire e ha anche accorciato le distanze con la rete di Marusic andando a un passo dal pari con il palo colpito da Pedro. Tra chi non ha brillato nei primi 45 minuti di gara, così come tutta la squadra, c'è anche Luca Pellegrini sul quale però il tecnico si è così espresso: "Io sono responsabile della squadra e mi assumo questa responsabilità. Luca quest'anno ha giocato con continuità, ha fatto la sua partita e poteva far meglio ma come tutti gli altri. Io non sono abituato a buttare nella spazzatura i giocatori, con i giocatori bisogna lavorarci e migliorare".