Lazio, Baroni sull’attacco: “Castellanos mi ha sorpreso”. E su Dia…

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella contro il Milan sarà una sfida importantissima per la Lazio chiamata a rialzarsi dopo il ko contro l’Udinese. In merito all’attacco ecco le parole di mister Baroni in conferenza stampa: “Taty è un centravanti, gioca con ferocia, mi ha sorpreso veramente. Sapevo fosse in gamba e forte, devo dire che l'atteggiamento è stato importante. Ha anche mobilità e mi piace. Stessa cosa di Dia, può venire a prendere il pallone, ci sono due fasi. Una non mi preoccupa, l'altra dobbiamo lavorare tutti insieme”.