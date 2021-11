Lazio, Basic scherza con Strakosha sui social: “Mister clean sheet” - FOTO

Ennesima ottima prova della Lazio in Europa League che consente ai biancocelesti di espugnare Mosca e mettere al sicuro il passaggio del turno. Terza porta inviolata su cinque partite per Thomas Strakosha sempre più portiere di coppa. L'ultimo ostacolo da superare si chiama Galatasaray. Se Immobile e compagni dovessero battere i turchi all'Olimpico, si qualificherebbero direttamente agli ottavi della competizione. Bel siparietto social dopo la vittoria in Russia che ha avuto come protagonisti Basic e Strakosha. Il portiere albanese ha elogiato il suo centrocampista nei commenti su Instagram. Il numero 88 ha prontamente risposto facendo i complimenti al suo estremo difensore: "Mister clean sheet".