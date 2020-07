Lazio, battuto un altro record: mai così tanti punti in 35 giornate di campionato

Vittoria, l’ennesima in rimonta, sul Cagliari e certezza almeno del quarto posto in classifica. Questo il risultato della grande serata della Lazio che, con molta probabilità, l’anno prossimo tornerà nei palcoscenici più importanti d’Europa. I biancocelesti vincono 2-1 e salgono a quota 72 punti in classifica in 35 giornate di campionato disputate. Si tratta di un record per la società in una singola stagione di Serie A a 20 squadre (in precedenza 70 nel 2016/17 e nel 2017/18). Dato che sottolinea ancor di più la fantastica stagione dei ragazzi di Inzaghi.