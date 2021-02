Lazio - Bayern, Corradi: "Ecco il punto debole dei tedeschi"

Bernardo Corradi, ex attaccante biancoceleste, ha presentato così la sfida di Champions tra Lazio e Bayern Monaco ai microfoni di TMW Radio: "Davide contro Golia? Si dice sempre ma in campo è undici-contro-undici. La Lazio non si deve snaturare, deve fare come sa: se c'è un punto debole del Bayern, è lo spazio alle spalle dei difensori. In teoria la partita che vogliono, qualche defezione c'è ma la zona nevralgica è la mediana, e la Lazio per me ha forse il centrocampo migliore della Serie A. Fondamentali pure gli esterni Lazzari e Marusic, oltre al fatto che dietro devono darsi tanta mano ".

Lazio, Lotito: "Questa sfida ha un significato importante per tutti"

Lazio, Gregucci: "Col Bayern per scrivere la storia. Può giocarsela"

TORNA ALLA HOME PAGE