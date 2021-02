Lazio, Gregucci: "Col Bayern per scrivere la storia. Può giocarsela"

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex Lazio Angelo Gregucci ha parlato così in vista dell'imminente sfida tra i biancocelesti e il Bayern Monaco: "Non è la ciliegina, ma una grandissima opportunità per riscrivere la storia. La Lazio ha qualcosa di importante da mettere stasera in campo, in un appuntamento storico. Non si devono consegnare agli episodi in una gara che va vista nell'ottica dei 180'. Devono giocarsela, avendo rispetto: se ci sarà da abbandonare la competizione, sarà perché l'avversaria ha dimostrato sul campo di essere più forte ".

CENTROCAMPO - "La chiave sarà nel riconoscimento dell'atteggiamento del Bayern: se verranno a fare una gara aggressiva, prendendo la Lazio alta in costruzione, possono metterli in difficoltà perché dovrebbero poter attaccare la profondità col migliore in Italia a campo aperto, Immobile. Altrimenti, se il Bayern aspetterà, dovrà essere brava a leggere le situazioni, e ad attaccare tramite il fraseggio. Avrebbero vari modi per poter segnare, ma devono anche stare attentissimi nel non perdere gli uno-contro-uno sugli esterni e Lewandowski, il centravanti più armonico del calcio mondiale. Servirà frapporsi con solidità su questo tipo di giocate sulle quali i tedeschi fanno la differenza ".

Lazio - Bayern Monaco, Condò: "Inzaghi deve fare una cosa per vincere"

Lazio - Bayern Monaco, il club carica i tifosi: "Ci siamo dentro insieme" - VD

TORNA ALLA HOME PAGE