Lazio - Bayern Monaco, Condò: "Inzaghi deve fare una cosa per vincere"

Prima di Lazio-Bayern Monaco ha parlato Paolo Condò negli studi di Sky per analizzare la partita: "Il viaggio che i tedeschi hanno fatto in Qatar per il Mondiale per Club li ha scompaginati, sarà per il fuso orario. È un Bayern che ha qualche ruggine, la Lazio per fare l’impresa e provare a vincere deve ripetere la partita contro il Borussia Dortmund. Non c’è solo Lewandowski, ci sono Sané e Coman anche, grandi campioni. La Lazio però sa ribaltare il campo con la tecnica di Luis Alberto, la potenza di Milinkovic e la velocità di Immobile".

