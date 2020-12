Lazio - Bayern Monaco, un solo precedente: nel '74 Chinaglia sfidò Beckenbauer

Urna non benevola per la Lazio, che se la vedrà agli ottavi di Champions contro i campioni del Bayern Monaco. Probabilmente l'avversario più tosto da affrontare. Ma non sarà la prima volta che i biancocelesti si troveranno di fronte ai bavaresi: c'è un precedente che risale al 14 settembre del 1974.

Era la Lazio del primo Scudetto, quella splendida creatura di Maestrelli che ospitò il Bayern per una partita amichevole. Sì, amichevole perché la Lazio non potè partecipare alla Coppa dei Campioni, a causa della squalifica in seguito agli incidenti contro l’Ipswich Town e la conseguente esclusione dalla competizione. Il sapore del match era comunque quello delle grandi occasioni: Chinaglia contro Beckenbauer di fronte a 50mila spettatori. Il match finì 1-1, con i gol di Schwarzenbeck e Franzoni.