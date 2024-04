Lazio, Bazzani sicuro: "Squadra viva. Castellanos ha grandi qualità, Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia della Lazio, nonostante la vittoria per 2-1 contro la Juventus, l'ex calciatore Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di tag24.it. In particolare ha espresso il suo pensiero sulla gara dell'Olimpico e su alcuni singoli della squadra di Tudor, soffermandosi anche sulle ultime giornate di campionato e sulla corsa all'Europa dei biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ieri sera ho visto una bella Lazio, una squadra viva, che ha giocato bene e ha dominato la partita finché ha avuto la forza di mantenere alta l’intensità. Peccato perch'e questo non è bastato. Purtroppo c’era l’handicap della gara d’andata e nei minuti finali la Juve ha trovato il gol che gli ha permesso di passare il turno. resta il fatto che l’eliminazione è stata frutto soprattutto della gara di Torino. Penso che la Lazio esca a testa alta e che più di così ieri non avrebbe potuto fare. I biancocelesti hanno fatto bene come idea di gioco, come intensità e ho visto una squadra coesa, che sta iniziando a mettere in pratica le richieste del nuovo mister. La Coppa Italia non l’ha persa ieri sera”.

“Il cambiamento dalla gara di Torino a quella di ieri sera è evidente, e per certi versi non così scontato. All’Olimpico ho visto qualcosa di buono. Tudor vuole grande aggressività nel recupero palla e i giocatori stanno iniziando a capire i movimenti. La qualità di Luis Alberto è messa al servizio della squadra e questo mi fa ben sperare per il futuro. Contro la Juventus mi è sembrato quasi fosse passato molto più tempo dall’arrivo in panchina di Tudor e questo sarà di buon auspicio per le 5 gare che restano. Il segnale di ieri è importante, ti fa vedere che la squadra sta prendendo la strada giusta”.

“Castellanos lo vedo molto bene. Ha dimostrato di essere un giocatore che ha grandi qualità, sia tecniche che fisiche. Ieri ha fatto vedere di poter essere anche un importante goleador. Ha segnato due reti molto belle, soprattutto la prima di testa. Le gerarchie nella testa di Tudor sono piuttosto chiare. Penso lui voglia usare Immobile a partita in corso, anche perché, per mille motivi, Ciro non ha mai trovato la condizione fisica ottimale e per le richieste del nuovo allenatore, questo è un fattore determinante. Castellanos invece sta rispondendo presente, ma resta il fatto che per le 5 gare che restano, anche Immobile sarà fondamentale”.

“Luis Alberto? Secondo me non bisogna dare nulla per scontato. E’ chiaro che quelle che ha rilasciato al termine del match con la Salernitana sono state dichiarazioni forti e non sono state le prime da parte sua. Nonostante tutto lo abbiamo visto in campo, titolare. Luis Alberto è un giocatore umorale e ogni tanto cade in queste cose. Al di là delle qualità, che non sono mai state in discussione, io l’ho visto molto ben inserito all’interno del contesto e della partita. Un giocatore voglioso di mettere in campo i dettami di Tudor. E’ un tecnico esigente, che chiede alle sue squadre un ritmo alto e tanto sacrificio. In ogni caso sarebbe un valore aggiunto per la Lazio. Non se ne trovano tanti di giocatori con questa qualità. Il calcio ci ha insegnato che basta guardarsi negli occhi per ritrovarsi. Se lui ha la testa giusta, può essere ancora determinante”.

“Speranza Lazio in Europa? Di impossibile in questo campionato non c’è niente, specie ora che sono diventati ufficiali i 5 posti. Tra l’altro Roma e Atalanta sono ancora impegnate su più fronti e questo gli farà sicuramente perdere delle energie. Lo abbiamo già visto in campionato, con la Dea che si è fatta recuperare 2 gol dal Verona, ad esempio. Oppure con i giallorossi che a Lecce hanno pareggiato a fatica. Questo è abbastanza fisiologico quando hai tante partite ravvicinate. Entrambe avranno ancora l’Europa League e la squadra di Gasperini stasera avrà anche la Coppa Italia. La Lazio non deve dare niente per scontato, ma è fondamentale che le vinca tutte da qui alla fine dell’anno. Praticamente se non può vincerle tutte e 5, deve fare almeno 13 punti, ovvero 4 vittorie e un pareggio. E’ chiaro che centrare il quinto posto non sarà facile, ma si può fare”.