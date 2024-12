Lazio, Belleri: "Può diventare come l'Atalanta. E Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex terzino della Lazio, Manuel Belleri, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Marco Baroni, soprattutto in vista della partita contro il Lecce di sabato sera, quando tutti si aspettano dai biancocelesti una reazione dopo il 6-0 subito in casa contro l'Inter:

“La Lazio deve ripartire sulla prima mezz’ora e sulle altre partite giocate, ha sempre fatto ottime prove. Il lavoro alle spalle è importante. L’Inter ha l’obiettivo di arrivare in fondo alla Champions League. Non bisogna mai perdere quello che è stato fatto. È stata una partita particolare, Baroni sta lavorando bene e lo sta facendo vedere sul campo. Lui è un grande lavoratore, è giusto che si meriti il meglio. Analizzeranno bene la partita per capire su cosa lavorare".

LECCE-LAZIO - "Credo che Giampaolo abbia dato una scossa, l’anno scorso hanno fatto un piccolo miracolo, faticando quest’anno. Potrebbe dar fastidio, anche se le ultime vicende legate a Pelmard potrebbe minare l’ambiente. La Lazio? Credo che ci sarà una reazione, bisogna tornare a fare le cose che la Lazio sa fare, che è quello che si aspettano i tifosi".

LA LAZIO COME L'ATALANTA - "Ci sono delle analogie con l’Atalanta, la Lazio sta facendo un percorso societario simile, spero che possa diventare arrivare a quel livello, perché quello dei nerazzurri è un progetto che va imitato, anche per la forza che ha oggi di fare certi acquisti come Retegui, poco dopo l’infortunio di Scamacca. Spero che si possa vedere anche la Lazio fare una cosa del genere. Baroni può diventare come Gasperini".