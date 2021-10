Lazio, Bergomi: "Con Milinkovic e Luis Alberto il centrocampo non ha equilibrio"

Sarri è un uomo da decisioni forti. Luis Alberto e Milinkovic sono giocatori imprescindibili per la Lazio, ma al momento non possono giocare insieme. Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha detto la sua al riguardo: "Luis Alberto e Milinkovic, almeno per ora, non possono giocare insieme perché la squadra deve rimanere in partita. Con l'Inter ha sofferto, ma è rimasta dentro la gara. Lo deve fare attraverso l'organizzazione e la fisicità che faccia reggere l'urto e consenta la ripartenza. In questo momento tenere determinati giocatori in panchina può essere determinante a gara in corso. Questo è il centrocampo che deve giocare".