Lazio, Bergomi: "Scudetto? Dico Inzaghi, ma la Juve è penalizzata"

LAZIO, BERGOMI - Sulla decisione di giocare a porte chiuse, l’ex Inter, Giuseppe Bergomi, ha detto la sua: "Indubbiamente giocare senza pubblico condiziona. Bisogna capire come reagiranno i giocatori, sicuramente la Juventus viene penalizzata visto che allo Stadium ha costruito il suo fortino. Sono partite che comunque ti danno la carica. In Juve-Inter spero di vedere una gara intensa. Scudetto? Oggi per me c'è la Lazio. I biancocelesti giocano meglio di tutti, hanno tre soluzioni: possono agire in ampiezza, tra le linee e all’occorrenza palla lunga e alta per Milinkovic. In mezz’ora riescono a mettere il risultato al sicuro come contro il Bologna, cosa che in questo momento non sono in grado di fare Juve e Inter”, ha spiegato ai microfoni di calciotoday.it.

