Lazio, Bergomi su Zaccagni: "Merita la Nazionale, ma non vedo..."

Ospite nello studio di Sky Sport per commentare le gare delle italiane in Europa, Beppe Bergomi, soffermandosi sulla Lazio, ha detto la sua sul percorso di Mattia Zaccagni e sull'ipotetica convocazione in Nazionale per i prossimi impegni in Nations League. Le parole: “Zaccagni in Nazionale? Per me la merita, ma sono onesto non ci sta bene come struttura se Spalletti mantiene il 3-5-2. Adesso lo vedo lì in quella zona, aiuta però rispetto al passato Spalletti deve proporre qualcosa di diverso per aiutarlo. È giusto il merito, ma per aiutare in Nazionale devi fare un certo tipo di percorso. Ho stima di questo giocatore e l’ho anche conosciuto. Ne riconosco l’importanza, ma non ne vedo l’incastro”.

