Lazio, Bianchi: "Inzaghi mi piace molto. Meglio essere meno belli ma pratici"

Contro il Milan la Lazio è tornata a indossare lo smoking e giocare con classe, ottenendo una vittoria utile per la corsa al quarto posto dopo aver disputato un po' di partite in modo meno spettacolare. Intervenuto nel programma "23" di Sky Sport, l'ex attaccante biancoceleste Rolando Bianchi ha detto: "Inzaghi a me piace molto, l'ho sempre detto, perché ha, oltre a un'ottima immagine, capacità sul campo, sa gestire un gruppo di spessore. Normale che adesso deve fare per forza punti, quindi magari è meglio essere un po' meno belli ma pratici".

CORSA CHAMPIONS - “Penso che possano andare in Champions l’Atalanta, la Juventus e in questo momento il Napoli (oltre che all'Inter)”.