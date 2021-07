Lazio, Birindelli: "Sarri avrà bisogno di tempo, ma ne vedremo delle belle"

Si è conclusa la prima parte della preparazione per la Lazio e la mano di Sarri si comincia a vedere sul rendimento della squadra. L'allenatore toscano si è detto felice di questa fase di ritiro sia per il lavoro svolto che per la vicinanza dei tifosi. Birindelli, ai microfoni di TMW Radio, ha detto sul nuovo tecnico biancoceleste: “Quello della Lazio è un ambiente tosto. Per caratteristiche tecniche però penso che questa squadra possa mettersi a disposizione in maniera totale. Magari servirà tempo ma penso che poi ne vedremo delle belle”.