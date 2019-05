Lazio - Bologna, Bigon: "Ci teniamo stretto Sinisa, vincere qui sarebbe fantastico"

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di SkySport: "Non vediamo l'ora di mettere in cassa il punto salvezza, abbiamo fatto un ottimo percorso, nessuno ci ha mai regalato nulla e speriamo sia stasera la volta buona per mettere una meritata ipoteca. Percentuale permanenza Mihajlovic? Fino a salvezza acquisita non ne parliamo tra di noi, vogliamo metterci a tavolino solo una volta raggiunto l'obiettivo. Il mister si trova benissimo con la piazza e i suoi tifosi, ci ha già dato la sua disponibilità a restare, gli presenteremo il nostro progetto ma per il momento la salvezza è l'unico pensiero. Sinisa alla Juve? Con tutto il rispetto del club bianconero, ma al momento penso solo al Bologna. Quello che fanno loro mi interessa poco, voglio portare a casa una vittoria fantastica, che sarebbe il frutto di un girone di ritorno incredibile. Intanto ci teniamo stretto Sinisa".