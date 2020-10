Lazio - Bologna, De Silvestri: "Possiamo crescere. Tornare a casa è sempre bello"

Lorenzo De Silvestri tante volte ha gioito dentro l'Olimpico con la maglia della Lazio, ma questa sera la sua ex squadra gli ha dato un dispiacere battendolo. Il difensore ha parlato della partita davanti le telecamere di DAZN: "La Serie A è così, bisogna rimanere lucidi nonostante le buone prestazioni. Sappiamo che possiamo fare meglio. Quest'anno sono in questa posizione e sono contento perchè imparo cose nuove e di mettermi a disposizione della squadra. Purtroppo non siamo riusciti a non subire gol. La mole di gioco è stata fatta, come nelle scorse gare. Paghiamo le situazioni. Questa squadra è molto giovane e quindi ci serve tempo. Abbiamo ampio margine di crescita, sono fiducioso".

RITORNO A CASA - "Qui ho fatto tutto il settore giovanile, l'esordio in Serie A. La Lazio è stata una mamma calcistica ed è sempre bello tornare a casa. Quando era pieno era ancora più bello perchè c'erano i miei amici, oggi nemmeno i miei genitori".

De Silvestri è poi intervenuto ai microfoini di Sky: "Il gol? Mi sono trovato lì ed è andata bene. Non è la prima volta che segno un gol così, da centravanti. Abbiamo qualità, ma manca esperienza e risultati. Quando giochi bene e non vinci, ti cade un po' tutto. Dobbiamo restare uniti e non mollare, i risultati arriveranno. Questo è un campionato particolare, il calcio va avanti e noi dobbiamo affrontare le partite con la stessa concentrazione perchè è il nostro lavoro. La classifica è cortissima e c'è tempo per recuperare".