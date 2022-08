Lazio-Bologna, i precedenti allo Stadio Olimpico: ecco il bilancio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano appena tre giorni all'inizio del campionato di Serie A 2022/2023 in cui la Lazio esordirà allo Stadio Olimpico di Roma contro il Bologna. Una partita piuttosto ostica che in alcune circostanze ha spesso lasciato in dote qualche delusione, soprattutto in trasferta. Allo Stadio Olimpico però la situazione è ben diversa, con l'aquila capace di far prevalere spesso il fattore campo. Sono ben 68 i match disputati nella Capitale prendendo in considerazione solo la Serie A. Le due formazioni si sono affrontate anche in Serie B, in Coppa Italia e nella Divisione Nazionale, torneo che ha preceduto l'attuale massimo campionato. Il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti a fronte di 19 pareggi e 11 affermazioni degli emiliani. In totale i padroni di casa sono andati a segno 127 volte contro le 71 dei rossoblu. Nell'ultimo confronto dello scorso febbraio la compagine romana si è imposta per 3-0 con reti Immobile e doppietta di Zaccagni. Dunque, un dominio piuttosto chiaro che gli uomini Sarri sperano di far valere anche domenica 14 agosto (fischio d'inizio alle ore 18:30).