Lazio - Bologna, Immobile segna e supera Signori nella classifica all time

Ciro Immobile, con il gol del 2-0 realizzato ai danni del Bologna, ha riscritto ancora la storia laziale. La rete segnata è la numero 127 in maglia biancoceleste ed è una rete pesantissima perché permette a Ciro di superare Beppe Signori (126 reti, ndr) nella classifica all time dei marcatori laziali. Se non fosse avvenuto in precedenza, oggi c'è stato il passaggio dello scettro da un re all'altro: King Ciro ha preso il posto lasciato vacante da Re Beppe. Il numero 17 però non è sazio: nel mirino c'è il bomber dei bomber, Silvio Piola, a 18 marcature di distanza.