Lazio-Bologna, oggi la conferenza stampa di Sarri: ecco a che ora

Oggi è la vigilia della prima giornata di campionato per Lazio e Bologna che, domani alle18.30, si sfideranno sul prato dell'Olimpico per i primi tre punti in palio di questa stagione. Le due squadre arrivano in modi differenti, ma a spiegare ai tifosi le condizioni della rosa e le sue sensazioni sarà lo stesso Maurizio Sarri che, alle 16.30, interverrà in conferenza stampa da Formello. Questo il comunicato della società che spiega anche ai sostenitori come poter assistere all'intervento del mister:

"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Bologna domani, sabato 13 agosto, alle ore 16:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio".