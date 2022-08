Lazio - Bologna, Orsi: "Mai visti così tanti tifosi ad agosto". Su Romagnoli...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pochi minuti ancora al semaforo verde della nuova stagione della Lazio di Sarri. Tra gli spalti un pubblico delle grandi occasioni, come sottolineato nel pre-gara da Fernando Orsi, commentatore tecnico per Sky Sport per la gara contro il Bologna: "Il 14 agosto un'atmosfera così elettrizzante non l'avevo mai vista. Io vivo vicino lo stadio, ho fatto il tragitto a piedi per venire qui e ho visto tantissimi tifosi laziali entusiasti perché secondo loro sarà un'annata importante. I 64mila di Roma-Shakhtar sono stati un po' da sprone. Il tifoso laziale ha risposto benissimo, c'è tanto entusiasmo e credo sarà sempre così quest'anno".

E sull'arrivo di Romagnoli. "Un acquisto di appartenenza, non ha mai negato di essere laziale nonostante abbia cominciato dalla Roma. Ha sempre detto di essersi emozionato quando ha giocato contro la Lazio. Ha coronato il suo sogno ed è arrivato forse nel momento migliore della sua carriera perché ha la maturità giusta per sostituire un giocatore come Acerbi, che nell'ultima annata non ha avuto fortuna, ma è un giocatore importante".