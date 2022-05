Lazio, Bonucci bestia nera: il difensore spesso decisivo con i biancocelesti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le insidie nel match contro la Juve sono molteplici per la Lazio, ma tre le tante ce n’è una che almeno per il momento sta passando un po' in sordina. Si tratta di Leonardo Bonucci. La formazione biancoceleste è una delle vittime preferite del difensore originario di Viterbo, che in carriera l’ha castigata ben quattro volte nel corso della sua militanza juventina. Un dato decisamente curioso che deve far riflettere in vista del confronto di lunedì prossimo all'Allianz Stadium.

LE RETI ALLA LAZIO – La prima volta risale al big match della stagione 2014/2015 quando l’aquila sotto la guida di Pioli si giocava il piazzamento in Champions League in casa dei bianconeri. Il difensore della nazionale realizzò il gol del 2-0 che chiuse anzitempo la contesa. Altra rete del 2-0 nella finale di Coppa Italia del 2017. Anche allora l’ex Bari con una sua zampata mise al sicuro il risultato rendendo vani i tentativi laziali di riaprire la contesa, regalando la coppa ai suoi. La doppietta su rigore del match d’andata dello scorso novembre è invece piuttosto fresca e grida vendetta visto che in quella partita non ci furono troppi sussulti né da una parte né dall’altra. Milinkovic e compagni ancora la ricordano bene e cercano la rivalsa anche per cancellare quella spiacevole serata.