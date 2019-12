Lazio, Borghi: "Squadra di grande qualità. E ho un debole per Inzaghi..."

La Lazio continua a viaggiare ad alta velocità, la prossima curva sarà rappresentata dal big match con la Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Stefano Borghi, giornalista di DAZN: "Con l'Udinese ho visto una squadra di grande qualità, Immobile ha una calamita per il pallone in area di rigore, Correa è tecnica e letalità, Luis Alberto è il giocatore più elegante della nostra Serie A. L’unione del gruppo biancoceleste è nel primo gol: a Milinkovic servirebbe forse un gol per il morale invece ha servito l’assist al numero 17 per il bene della squadra. Il serbo ora bada maggiormente alla sostanza per dare equilibrio ai tre lì davanti. Inzaghi è riuscito a entrare nella testa della mezzala, che ora è più spada che fioretto.

INZAGHI - Inzaghi conta tantissimo nel rendimento dei suoi ragazzi. È stato bravo a tenere la barra dritta nei momenti di mare tempestoso, ha sempre creduto nei suoi concetti. Sta dimostrando da anni di essere tra i migliori tecnici della Serie A. Non si è mai spostato di un centimetro e ha ritrovato la strada: lo scorso anno ha chiuso alzando al cielo la Coppa Italia. La Lazio è la seconda squadra più vincente in Italia dopo ovviamente la Juventus. Il gioco è molto offensivo, mi piace il modo in cui Inzaghi riesce a comunicare con i suoi ragazzi. È cresciuto esponenzialmente, per lui ho un debole. Era arrivato in Serie A senza aver fatto grandi cose: da calciatore non era propriamente un uomo squadra”.

