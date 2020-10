Lazio - Borussia Dortmund, Condò: "Avrei firmato per il pareggio e avrei sbagliato"

La vittoria della Lazio alla prima apparizione in Champions League ha sorpreso tutti, soprattutto perché è arrivata contro una squadra importante come il Borussia Dortmund. Anche Paolo Condò dava i tedeschi come favoriti e lo ha ammesso nel post partita di Sky Sport: "Faccio uno sforzo di sincerità per dire che, se mi fosse stato proposto di firmare per il pareggio dei biancocelesti, lo avrei fatto e avrei sbagliato. Il Borussia Dortmund resta fortissimo e io sono convinto che possa arrivare molto lontano in questa cometizione e quindi, il fatto di aver raccolto tre punti in questa partita, è un grandissimo passo avanti sulla strada del secondo posto per la Lazio. Per il momento addirittura del primo, da leccarsi i baffi".

IMMOBILE - "E' stato rapace nel mettere nel sacco la prima occasione disponibile, poi è stato bravissimo nel servire l'assit per il gol decisivo in un momento complicato per i biancocelesti. Ha messo la partita in ghiaccio. Ha ancora il tempo per imporsi in Nazionale".

MOMENTI TOP - "Il passaggio di Luis Alberto a Immobile, l'esterno destro a rientrare in occasione del gol di Akpa Akpro, secondo me verrà esposto al Metropolitan Museum of Art nel prossimo futuro perché è veramente un'opera d'arte. Di fronte a tanta bellezza mi commuovo".