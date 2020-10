Lazio - Borussia, Inzaghi: "Vittoria ottenuta con umiltà. Haaland? Mi tengo stretto Immobile"

Notte europea indimenticabile per la Lazio, che sul prato verde dell’Olimpico ha messo in ginocchio il Borussia Dortmund. Ai microfoni di Sky ne ha parlato Simone Inzaghi: “Penso che la cosa che mi è piaciuta di più è l’umiltà. Era un avversario fortissimo, con tanta qualità. Noi abbiamo fatto una gara di sacrificio, siamo stati bravi. Per riprenderci bastava questo, umiltà e qualche giocatore recuperato. Ci siamo trovati già altre volte con delle defezioni. È un girone aperto, nonostante la sconfitta il Borussia rimane la favorita. Anche il Bruges e lo Zenit possono fare bene. Correa e Immobile hanno fatto un lavoro incredibile, di sacrificio per la squadra. Per noi è stato importantissimo, potevano fare un gol in più ma sono stati bravissimi. Anche Muriqi e Caicedo hanno fatto un gran lavoro quando sono entrati”.

PERCORSO - “Noi siamo partiti con qualche ritardo, dovuto anche a degli infortuni inaspettati. Come Luiz Felipe, che per noi è molto importante. Al 54’ aveva i crampi ma potevo immaginarmelo. Ha fatto due allenamenti e oggi l’ho messo in una partita importante, a marcare Haaland. Dobbiamo recuperare giocatori importanti, mancano Lulic, Radu, Lazzari, Cataldi…Insomma, quando li recupereremo saremo competitivi come siamo sempre stati. In Champions, in campionato e in Coppa Italia”.

RINNOVO - “Con il presidente ci siamo sentiti come facciamo sempre, con grande tranquillità. Dopo una sconfitta è normale che si parli. Da 15 anni sto con Lotito, è normale che vuole sapere quale siano i problemi. Le voci sugli allenatori corrono sempre".

MILINKOVIC - “Savic ha chiesto il campo perché ha preso una ginocchiata sull’anca. Arrivava dalla partita con la nazionale, ha giocato a Genova. È solo una botta, ha chiesto il cambio per il colpo ricevuto”.

Il tecnico biancoceleste ha analizzato il match anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento perché so quanto abbiamo sudato per arrivare qui. Oggi grande gara con una squadra fortissima. Avevamo bisogno di una gara del genere. Siamo stati umili e abbiamo usato tanta qualità per arrivare davanti al portiere. Conoscevamo la loro qualità. Avevo chiesto ai miei ragazzi una gara di grande sacrificio. Abbiamo portato a casa una grande partita. Immobile e Haaland? Sono fortissimi. Non avevo mai visto dal vivo Haaland. Gli ho fatto i complimenti ma io mi tengo stretto Ciro. Akpa Akpro? si è guadagnato questa serata con l’umiltà che ha avuto dal primo giorno di ritiro. È entrato nel gruppo in punta di piedi e si sta ritagliando il suo spazio. Abbiamo bisogno di tutti con i 5 cambi. Caicedo e Parolo in 10 minuti sono stati importantissimi per la squadra".