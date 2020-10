Lazio - Borussia, Mimun: "Non ci avrei scommesso un centesimo, questa squadra è matta"

La Lazio si gode una convincente vittoria al debutto stagionale in Champions League, che spazza le critiche ricevute al termine della sconfitta di sabato scorso contro la Sampdoria. Anche Clemente Mimun ha commentato il successo ottenuto questa sera dalla squadra guidata da Simone Inzaghi. Il direttore del Tg5 e tifoso biancoceleste ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Non ci avrei scommesso un centesimo, ma la Lazio è una squadra matta. Bello sbagliare i pronostici in certi casi".

