Lazio, Immobile nella storia: croce e delizia per il Dortmund in Champions

Poche sono le certezze nella vita: il bisogno di ossigeno, la morte e i gol di Immobile. All'esordio in Champions per la Lazio, la prima rete è arrivato proprio dai piedi del numero 17 che ha segnato il classico gol dell'ex.

RETE SPECIALE - C'è una particolarità in questa marcatura però: King Ciro è il primo e unico giocatore a realizzare un gol per e contro il Borussia Dortmund nella massima competizione europea. Infatti, nella sua passata esperienza in Germania, l'attaccante ha segnato ben 4 volte con la maglia giallonera nel torneo, l'ultima volta il 9 dicembre del 2014 contro l'Anderlecht. La prima rete in Champions per la Lazio è stata firmata da Immobile, chi se non lui.