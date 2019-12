Lazio, Braglia: "A Inzaghi auguro la stessa carriera di Lippi"

Due giorni alla Supercoppa tra Lazio e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il trionfo nell'agosto 2017 e i due successi in campionati, cerca il tris per portare nella Capitale un altro trofeo. Del tecnico biancoceleste, capace di raggiungere quattro finali in altrettanti anni, ha parlato l'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Auguro ad Inzaghi di far la stessa strada di Lippi. Mi piace il suo modo di interagire, mi piace come gioca la Lazio. C'è Tare lì che lo aiuta. Può arrivare a ripercorrere la carriera di Lippi". Il tecnico di Viareggio è stato il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto le massime competizioni internazionali a livello di Nazionali e club: Mondiale, Champions League e Coppa Intercontinentale.

