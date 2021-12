Lazio, Brambati: “Sarri è l’unico che ha battuto l’Inter. Ecco il mio voto…”

Massimo Brambati ha analizzato questa prima parte di campionato ai microfoni di TMW esprimendo un giudizio su allenatori e squadre. Questo il suo voto a Sarri e alla sua Lazio: “A Sarri 6 perché è ancora in lotta par un obiettivo stagionale, poi è arrivato in un posto dopo 5 anni di Inzaghi, con un parco giocatori che è praticamente lo stesso. Sarri poi è l'unico che ha battuto l'Inter”.

MOURINHO - Più severo è stato il suo giudizio sul tecnico dei giallorossi, queste le sue parole: “A Mourinho 5. La Roma si aspettava la svolta da Mourinho, doveva essere l'uomo in più invece per me è stato l'uomo in meno, ha tolto qualcosa. Non si è mai visto uno straccio del suo lavoro, neanche su un singolo giocatore. Anche dal punto di vista della dialettica ha perso, ha fatto delle brutte figure".

