Lazio, Brambati: "Sarri va assecondato. Sul caso Zaniolo-Zaccagni..."

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ripartirà da Maurizio Sarri. Il rinnovo del contratto fino al 2025 è ormai cosa fatta, manca solo l'ufficialità. La dirigenza ora dev costruire una squadra adatta al gioco del Comandante. A TMW Radio il procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sul mercato biancoceleste: "Sarri ha bisogno di tempo ed è giusto ripartire da lui. Ma devi cercare di assecondarlo e prendergli dei giocatori che non facciano solo comodo alle casse della Lazio, ma che sposino gli obiettivi tecnico-tattici dell'allenatore. E' arrivato quinto, vero che non ha mai lottato per la Champions come la Roma, e per questo sono delle delusioni, ma è giusto ripartire da Sarri".

ZANIOLO-ZACCAGNI - "Gli insulti sono davvero brutti, la questione andava chiusa lì. Non avrei permesso alla compagna di Zaccagni di rispondere sui social".