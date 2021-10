Lazio, Brambati: "Vi spiego perché non è la delusione della Serie A"

La Lazio di Sarri non ha reso al massimo delle proprie potenzialità in questo inizio di stagione, ma sicuramente non è sta una delusione. Il Comandante, con una rivoluzione tattica in atto, ha ottenuto gli stessi punti che erano stati raccolti lo scorso anno arrivati alla stessa giornata di campionato (la settima). Massimo Brambati sulle frequenze di TMW Radio ha rafforzato questo concetto: "La Lazio si è dimostrata una delusione? No, perché ha giocato per anni con un certo modulo ed è arrivato un tecnico che gioca diversamente e ha bisogno di tempo. Non si può pretendere che già ora abbia trovato gli automatismi giusti".