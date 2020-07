Lazio - Brescia, Correa: "Triste per non aver dato il 100%. Meritiamo la Champions"

Correa questa sera è stato protagonista indiscusso: gol e assist che confermano il grande valore dell'attaccante argentino. Il Tucu ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento perché abbiamo vinto, ma un po' triste per non aver dato il 100% in questo mese a causa dell'infortunio".

FINALE DI STAGIONE - "Non è facile per nessuno riprendere la condizione, ci ho provato a recuperare nel più breve tempo possibile. Le altre mancanze, importanti, ci sarebbero servite. I ragazzi della Primavera hanno provato ad aiutarci ma essendo ai loro primi passi è difficile. Finiamo la stagione e festeggiamo. Cerco sempre di aiutare la squadra essendo me stesso".

CHAMPIONS LEAGUE - "Ce la meritavamo. A Siviglia ho vissuto questa esperienza bellissima ed ora sarà bellissimo. Meritiamo anche di confermare la posizione in classifica. Quando stai lì e senti quella musichetta hai una sensazione bellissima. E' diverso dalle altre competizioni nazionali. Non vediamo l'ora di giocarla il prossimo anno".