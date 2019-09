Lazio, Bruno Longhi: "Ha fatto la partita che doveva fare contro l'Inter"

Bruno Longhi, noto giornalista sportivo e opinionista di Radio Sportiva, vede il bicchiero mezzo pieno nella sconfitta della Lazio contro l'Inter. I biancocelesti si sono resi pericolosi e, ai punti, avrebbero anche meritato il pareggio. Ecco le sue parole: "La Lazio ha fatto la partita che doveva fare, non puoi pensare di andare a Milano e dominare per 90' contro l'Inter. E' calata nel finale ma ha avuto una porzione di gara in cui avrebbe potuto almeno pareggiare".

L'ANGOLO TATTICO DI INTER-LAZIO

LAZIO, LA RABBIA DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE