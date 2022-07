Lazio, Bucchioni: "Luis Alberto? Vuole cambiare aria..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il mercato della Lazio è in pieno fermento. Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Gila, Romagnoli e Maximiano sono i nuovi volti regalati dalla società a mister Maurizio Sarri. Le uscite vivono invece un momento di stallo, se è infatti vero che Vavro e Casasola hanno trovato una nuova sistemazione sono ancora molti gli esuberi da piazzare e non è da escludere anche l'addio di qualche big. Tra questi, secondo il giornalista Enzo Bucchioni, ci sarebbe anche Luis Alberto in direzione Fiorentina: "Gli intermediari sono al lavoro per Luis Alberto. La Fiorentina in questo momento non si può scoprire, come confermano ieri le parole di Barone. Il giocatore vuole lasciare la Lazio, anche perché ha avuto delle difficoltà con il gioco di Sarri e ha intenzione di cambiare aria. Le due società hanno un ottimo rapporto. perché il presidente della Lega in pratica l’hanno eletto assieme", queste le sue parole a Radio Bruno Toscana.