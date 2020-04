Lazio, Buccioni (pres. Polisportiva): "Quando si ripartirà, lo sport sarà povero"

L'emergenza Coronavirus ha colpito duramente il mondo dello sport. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il presidente della Polisportiva Lazio Buccioni: "Tutte le società sono in difficoltà in questo momento. Chi vive lo sport, si è visto mancare il carburante per svolgere l'attività. Questa è una situazione che mai abbiamo vissuto, c'è solo una certezza: quando si ripartirà tutto sarà diverso. Lo sport sarà eccezionalmente povero. Non tanto il calcio di vertice, dove ci sono logiche diverse. Il resto del movimento sportivo dovrà fare però i conti con una situazione precaria. Lo aspettiamo con coscienza e coraggio. Non sarebbe male se alla ripresa, nelle discipline sportive in cui si gioca si squadra, vincesse chi lavora meglio e non chi ha più soldi. Molti campionati hanno terminato qui la stagione, per il mondo del calcio di vertice è chiaro fare un altro discorso. C'è una visione diversa, con esigenze diverse".