Lazio, Budoni: “Con la Fiorentina per superare questo momento"

Riccardo Budoni, portiere della Lazio dal 1978 al 1980, è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale, esprimendosi sul momento vissuto dalla squadra di Inzaghi. In particolare, la sua analisi sul match di ieri contro il Celtic: “Che sia Spal, Cluj o Celtic, la Lazio abbandona il campo con tanto rammarico e zero punti. Simone Inzaghi dovrà pensare tanto, molto spesso un punto è sempre meglio di zero. Ieri delle risposte ci sono state, Lazzari ha fatto vedere che, se messo nelle condizioni di spingere, torna ed aiuta anche il centrocampo a contenere. In questo momento la Lazio, come sbaglia, viene punita. La soluzione, anche se difficile da attuare, è ridurre al minimo le disattenzioni: anche la marcatura nel secondo gol del Celtic lascia molto pensare. Delle cose positive ci sono state e, forse, potrebbe essere anche il momento di iniziare a rischiare qualcosa, Cataldi è in un buon livello di forma e potrebbe anche essere un po’ più libero mentalmente”.

PROSSIME PARTITE – “Dare il 100% è un obbligo, i giocatori sanno che hanno una grossa responsabilità, la pressione è diventata molto forte. In questo momento anche la palla scotta un po’ di più. La qualità tecnica della Lazio deve essere predominante, l’unione della squadra può far superare questi momenti di difficoltà. Fare un’annata anonima non fa bene a nessuno, arrivati a questo punto bisogna stringere i denti e gettare il cuore oltre l’ostacolo. La partita contro la Fiorentina può essere un buon viatico per superare questo momento, i viola potrebbero peccare anche un po’ di presunzione. I precedenti ci dicono che la Lazio a Firenze ha fatto sempre buone prestazioni. Con un po’ di coraggio ed incoscienza, si può tornare in carreggiata. Sarà una gara difficile, l’appoggio del pubblico laziale non mancherà. Tutti siamo fiduciosi, l’importante è che ci sia un cambio di marcia”.

CELTIC, VERGOGNA SCOZZESE SUGLI SPALTI

LAZIO, ODISSEA BIANCOCELESTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE